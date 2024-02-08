《娛樂百分百》推出新年單元，眾星一起圍爐。（八大提供）

小賴（左）很想跟婁峻碩安全之吻。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》除夕特別節目「和樂龍龍迎新年」，由黃偉晉、陳零九、賴晏駒（小賴）主持，為了能贏得在棚內享用圍爐大餐機會，主持群率領眾多藝人對抗節目組。遊戲進行時，陳零九玩得太激動，手中的撲克牌一不留神丟出鏡頭外；另外，在進行「人中之龍骰子樂」時，徐凱希以過往經驗提出專業分析，忍不住逗趣自稱：「我畢竟是乃哥徒弟，人稱小乃妹。」

黃偉晉談到今年《娛樂百分百》除夕特別節目，他說：「過年就是要和大家聚在一起，希望玩遊戲、刮刮樂、團圓的氛圍可以感染大家，我們一起過一個好的龍年。」

賴晏駒卻搞笑傳授過年被長輩問賺多少錢時，他都這樣回答：「比你兒子多！」他透露此話一出，都會讓對方無法再追問下去，沒想到這妙招婁峻碩當場學以致用，因今年有計劃娶女友焦凡凡，如果哪天被追問什麼時候要生小孩？生幾個？他就會回：「生的比你還多！」

遊戲過程中，因為對抗賽讓雙方陷入崩潰，為了獲得勝利結盟的機會，節目組準備特製刮刮卡，像是陳零九因為被視為很會投資理財，只要刮中他的頭像，即獲得招財貓一隻，刮中黃偉晉頭像，則是獲得砲聲隆隆爆炸炮竹一串。然而，獲得黃偉晉頭像的李懿卻一臉尷尬，看得黃偉晉提醒她要「開心一點」。

婁峻碩則因刮中的頭像是賴晏駒，獲得與對方磨鼻子的機會，當下他崩潰大叫：「不是獎品嗎？錢呢？」2人起初誤以為是要親嘴，聽到工作人員糾正，賴晏駒故做生氣說：「我剛剛都開始了！」而現場最大獎則是由賴晏駒刮中3位主持頭像的刮刮卡，該獎項可獲得「百分百購購購商城」8888元購物金，令眾人羨慕，紀卜心更搞笑指定購物清單，要賴晏駒一起買單。八大綜合台《娛樂百分百》除夕特別節目「和樂龍龍迎新年」2月9日晚間8點播出。