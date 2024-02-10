「資生堂千金」李宓去年6月產下第三胎女兒「紫萱妹妹」，大年初一（10日）再度宣布懷孕喜訊，自曝肚子裡已經有龍寶寶，現在孕期第三周，直呼是「除夕夜給家人們最好的禮物」。

李宓今（10）日驚喜宣布「我懷孕了，祝大家龍年行大運發大財」，她透露，這她第三次做試管嬰兒手術，而驗血報告剛好於過年前出爐，在得知懷孕相惜後讓她非常開心直呼是「除夕夜給家人們最好的禮物」。

她提到，目前寶寶只有3周，且不確定受精卵情況是不是雙胞胎，需等要到13日進行超音波檢查才知道「但在聽到心跳前都還是很不穩定，現在還是每天都要膽戰心驚的努力泡腳和散步、禱告才行」；此外，李宓也提到，小女兒除夕夜時非常乖巧，讓她覺得心裡相當溫暖：「不愧是即將要當姐姐的8個月兔寶寶」。

事實上，李宓先前受訪時，就曾表示，自己希望可以再生一個女兒，更笑說老公雖然同意，但最近老公負責照顧3個孩子，忙得不可開交，偶爾還要幫忙打理桌遊店，「他最近太崩潰了，可能考慮先不生。未來我們將找保母協助育兒」如今大年初一傳出懷孕喜訊，讓外界相當驚喜。