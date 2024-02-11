台灣以2050淨零排放為願景，而國際間提倡之「再生農業」被證實有效提升土壤有機質，可為碳權交易布局；對此，台灣農委會也仿照「再生農業」，攜手行政院成立的跨部會「淨零排放路徑專案工作組」、農委會及科技部，打造「負碳技術工作圈」，再加上民間團體齊心協力，一同為碳權交易布局。

「傳統有機農業雖能減少排放，卻忽略了土壤友善的耕作方式，使土壤有機碳流失。」台大農藝系名譽教授郭華仁指出，因應氣候變遷，國外學者羅岱爾研究所提倡「再生有機農業」，著重免耕犁、覆蓋作物、輪作等操作，以明確增加土壤碳封存。台灣目前嘗試多元化方式，農民逐漸實踐再生農業，如新竹新豐鄉的農夫吳建良引進先進設備，實施免耕、覆蓋作物等方式。

再生農業在台灣不僅適用於旱田，選擇水稻田採用免耕方式，同樣有助於土壤健康，減少病蟲害。例如，台灣曾推動的「省工栽培」模式，是在水稻收割後，保留稻草頭形成洞口，種植旱作，可大幅減少土壤擾動，同時有助於固氮效果，減少氮肥施用與N2O排放。此外，鼓勵不燒稻草、使用稻草分解菌，進一步增加土壤碳。政府也補助農田休耕，搭配綠肥種植與草生栽培，促進農民使用剩餘資材製成的有機肥料，實現循環經濟。

世界銀行指出，全球碳定價機制逐漸主流化，自願減量成為市場趨勢。目前，全球有 61 個國家或地區實施碳定價；其中，35 個國家實行排放交易系統，覆蓋全球 GDP 的 40％。臺灣農業部門積極參與碳交易，推動自願減量與強制盤查登錄，預計 2025 年前啟動總量管制與排放交易制度。

農業節能減碳貸款、產品碳足跡標籤、溫室氣體抵換制度等政策配套也積極進行，以減輕農業從業者的成本負擔。這些努力旨在建立低風險、低碳排和新商機的農業體系，實現永續經營，體現出台灣農民共同打造再生農業與碳交易的未來，也不忘2050淨零排放的目標。