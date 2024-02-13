今天大年初四，清晨氣溫和昨天初三有明顯差異，前中央氣象局長鄭明典在臉書分享今晨5點的溫度分布圖，直呼「多變的輻射冷卻，2天差很大，整個反轉過來」。

鄭明典今天一早在臉書發文指出，初三與初四溫度分布「差很大」，昨天清晨5點的溫度分布圖顯示，桃園新屋14度、新竹9.5度；今晨同一時間，桃園新屋降到10.7度、新竹溫度比昨天回升一些，來到11.7度。

鄭明典直呼多變的輻射冷卻，尤其桃園新屋和新竹測站的溫度對比，「整個反轉過來」，並表示風向和風速的變化很關鍵。