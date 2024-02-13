中市警一分局西區派出所13日表示，1月底寒流來襲期間晚間執行勤務，發現13歲男童孤身遊蕩，精疲力盡、飢腸轆轆、語無倫次，僅表示，安親班下課後，走好久都還沒到家。員警將他帶回派出所安頓，他吃飽竟倒頭就睡，警查出他住在距離約7公里的太平區，已被通報「失蹤人口」，在外流浪1天半，經聯繫家人將他領回。

西區派出所1月底晚間19至23時期間執行酒駕路檢勤務，員警發現1名男童獨自走過路檢站旁騎樓，察覺有異趨前關心，赫然發現他眼神空洞、語無倫次，肚子餓得咕嚕作響、全身髒污，但員警詢問資本資料，他不太會以言語表達，僅拼湊出「安親班下課，不知道走多久了，都還沒到家」等內容。

警方擔心他又冷又餓，將他帶回派出所安頓，並準備熱騰騰飯食及飲水給他，耐心詢問到姓名資料。沒想到，男童吃完就疲憊得睡著，連員警都覺得不捨。

警方追查，赫然發現13歲侯姓男童住在太平區，已被通報為「失蹤人口」，員警驚愕他竟在外遊蕩走了約7公里之遠，立即通知家人至派出所領回。

侯母慌張趕到派出所表示，她到安親班時接不到人，急返家也不找不到人，緊急到派出所報案，已失聯1天半。侯母說，她提心吊膽、心煩意亂，終於接到派出所的電話通知找到人了，才鬆了一口氣。

侯母一再感謝西區所員警，在寒流來襲之際，能夠敏銳、及時發現流浪在外的孩子，安頓、並提供食物果腹，否則後果恐不堪設想。

第一分局分局長鍾承志呼籲家長，務必隨時注意孩童行蹤，若發生失蹤事件，立即到派出所報案或撥打110求助，平時經建立孩童自我保護意識，走失時應到便利商店或人多處求助，以避免發生意外。