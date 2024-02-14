台灣房價居高不下，導致近年房子越蓋越小，2房房型已成為市場主流，有網友發文探討，一兩房產品有可能會短時間內過剩嗎？引發其他網友討論。

原PO發文表示，目前建商主推三房以下的小坪數產品，而且六都幾乎都出現，連偏遠地區都有，他好奇，一、兩房產品在這五年陡然增加，有可能會短時間內過剩嗎？還是說要看地區，偏遠地區才會有過剩，或是有賣不掉的問題？

其他網友則說，「六都市區小坪數絕對不會過剩，因為剛需太強，反而是三房以上的有些建商蓋太多造成新建餘屋，有看預售屋的都知道，小坪數銷售率較佳，基本上都是一開始就賣完」、「小坪數好入手最好賣的，現在一堆不結婚生小孩的剛好」。

也有網友感嘆越來越難買房，「這五年真的是很大的改變，五年前1500萬可能還買得到室內30坪大三房，現在同樣的價格1500萬只能買20坪的小三房」、「主要還是薪水的成長幅度太慢，但房價成長的速度太快，跟不上的狀況就是越買越小，而且更多人決定躺平不買房等繼承就好」。