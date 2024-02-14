2024總統暨立委選戰在1/13落幕，藍營於台中打出漂亮一仗，在市長盧秀燕的輔選下，強取6席立委。對此，新科立委羅廷瑋則分析，藍營中二選區的顏寬恒能上演復仇戲碼，除了盧秀燕力推藍白合之外，跟民進黨籍前立委林靜儀自己的態度也有關。

羅廷瑋昨（13）日在中天節目《大新聞大爆掛》表示，台中去看政治人物，態度過於激烈有兩個人，一個是前台中市長林佳龍、一個是前立委林靜儀，這兩個真的過於激烈，政治主張、行事風格比較有自己的想法，不太會接受別人。

羅廷瑋還透露，以林靜儀為例子，是用不分區立委的態度在做中二選區的立委，「她都在幫民進黨中央講話，忘記自己是中二選區投出來的，不是民進黨排的不分區。」

除此之外，羅廷瑋也稱，2024選戰一開始的時候，大家就在講顏寬恒民調很高，雖然到封關的時候，顏寬恒仍是居高不下，但還是喊「真危險、真危險，我民調不高」。羅強調，封關民調可以讓候選人知道方向在哪，但沒辦法加分。

羅廷瑋最後強調，盧秀燕經營藍白合非常成功，但自己到最後關頭還是擔心沒有獲得1成多白營的支持，好在台中選舉結果出來，藍營拿到6席、綠營僅剩2席，民進黨衛冕立委蔡其昌更是在選戰過程中感到不妙，同時也可以看到同黨總統當選人賴清德來台中市很多次，就是發現情勢危急。對此，羅呼籲，「未來的總統候選人應該多重視台中的發展。」