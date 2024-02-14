手搖飲可說是台灣特色，飯後來一杯是許多人的日常寫照，但醫師提醒，含糖飲料對身體所造成的危害不容小覷，除了容易引起肥胖或代謝症候群外，長期更可能使睪固酮濃度下降，恐影響精子活力、重創男性生殖功能。另外，酒精和咖啡攝入過多，也會對勃起功能造成負面影響，值得特別留意。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，高糖飲食會降低男性生殖功能，不論是使用果糖、砂糖或蔗糖，只要是「精製糖」都會造成身體負擔。一旦糖分攝取過量，不僅讓胰島素過度運作，還會導致肥胖、代謝症候群，長期下來使得睪固酮濃度下滑、精子量下降，對精子活力及生殖功能造成影響。因此，平常應少喝含糖飲料或選擇無糖，才是上策。

除了含糖飲料外，義大醫院泌尿科醫師黃維倫也曾在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文提到，過量攝取酒精、咖啡，恐有害性健康。他指出，酒精會影響血液循環和血管收縮，從而降低陰莖勃起能力，還可能對荷爾蒙水平和睪丸功能產生負面影響，一旦攝入過多就可能導致長期性功能障礙，並增加罹患勃起功能障礙的風險。

至於咖啡，黃維倫則指出，研究表明，每天攝入適量咖啡因，能刺激神經系統，提高血液流量和代謝率，從而提高勃起硬度和維持時間。然而，若過量攝入咖啡因，可能會對勃起功能造成負面影響，尤其是長期使用高劑量咖啡因族群，可能會導致勃起障礙。建議每日2～3杯咖啡，每日咖啡因含量170～375毫克即可。

另外，戴定恩說明，陰莖勃起的3大要素是男性荷爾蒙（睪固酮）、神經及血管。其中，睪固酮使男性有性慾，大腦下達指令後經由神經傳導，再使陰莖血管充血、勃起。

日常除了補充身體所需的營養素，戴定恩強調，關鍵仍在於養成正常作息習慣及規律運動，並盡可能遠離高脂、高糖份食物，才是保健生殖功能的不二法則。

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