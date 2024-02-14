過年期間，高雄鹽埕區推出新年限定新樂街市集，不過在13日卻有一家人，逛市集時太專心，讓5歲張姓男童走丟，所幸被民眾發現後，經捷運警察在新樂街來回半小時尋找，終於與祖母團聚。

高捷警表示，13日晚間8點半，2名警員在捷運鹽埕埔站執行交通疏導勤務時，有民眾帶著張童找到捷運站服務台，說有迷路兒童需要協助，經了解後，原來男童與祖母、姑姑一起逛新樂街卻不慎走散，男童焦急的在路邊哭泣。

警方在安撫男童後，帶著男童沿新樂街來回尋找，同時透過高捷公司捷運站體廣播。及通報轄區鹽埕分局協助，所幸在半小時後，在新樂街與大勇路口，找到了正在尋找愛孫的70歲張姓祖母。

祖母見愛孫與警方在一起且安然無恙，放下心中大石頭表示，過年期間與女兒及孫子來到鹽埕埔新樂街市集遊玩，因為逛得太專注了，沒注意到孫子走丟了，等回頭要找，已不見孫子蹤跡，於是與女兒焦急的四處尋找，幸好有警察幫忙，將男童順利找回來。

男童家人還與警方合影留念，並頻頻感謝。警方提醒，遇到人潮壅擠狀況，可以透過「大手拉小手」避免走失，也能避免發生意外。