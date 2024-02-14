台中市太平區溪州西路日前深夜有民眾發現1女子癱倒路旁，地上酒瓶散落一地，經報警後警方到場關心，未料女子竟放聲大哭，原來40多歲高姓女子在情人節前夕失戀，晚間從住家出門買醉，好在警方苦勸她「未來一定可以遇到更合適的人…」，並護送返家，才避免憾事發生。

太平警分局新平派出所日前凌晨1點多獲報稱「溪州西路附近有1女子坐在路旁，地上有物品及酒瓶散落一地，且情緒相當不穩。」警方到場了解原來這名40多歲高姓女子剛分手不久，疑春節假期加上西洋情人節將屆，難忍悲傷，晚間就徒步從住家外出，一路邊走邊借酒澆愁，也不知走了多久，喝茫的她就一屁股的路旁。

警方苦勸高姓女子並安撫她的情緒。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

員警獲知高女可能是失戀衝擊心情，也耐心安撫，勸她「人生還有很長一段路要走」、「未來一定可以遇到更合適的人」、「還有家人、朋友許多人關心的您」，待其情緒緩和後也貼心護送返家。

家屬深夜看到高女搭警車返家相當驚訝，得知高女疑心情不佳醉倒路邊，也不斷向員警道歉更致謝，高女的父母也表示這段關鍵時期會多多勸導女兒，避免類似情形發生。

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