晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

網紅「晚安小雞」春節期間前往柬埔寨，開直播聲稱獨闖「凱博園區」，期間疑似遭到毒打一度失聯，消息曝光後引發熱議，不過真實性卻啟人疑竇，柬埔寨當局今（14）日表示，晚安小雞因涉嫌「散布不實訊息」遭當地警方拘留。值得注意的是，晚安小雞今日下午突然清空18萬讚、19萬人追蹤的臉書粉專，疑似刪除所有大頭貼、貼文、直播內容。

晚安小雞日前大開直播，分享自己獨闖柬埔寨詐騙集團大本營「凱博園區」的紀錄，期間晚安小雞疑似遭到持槍園區人員毆打在地，之後更一度失聯，晚安小雞的妻子、親友隨後在網路上為其求救；隔天晚安小雞突然開啟直播，稱自己遭凌虐、剃頭、搶劫，貼文曝光後引發熱議。

晚安小雞疑似清空臉書粉專。（翻攝自晚安小雞臉書）

不過針對晚安小雞的遭遇，許多網紅紛紛點出不合理之處，包括身負攝影器材沒被搶走、獲釋後直播的地點疑似位於渡假飯店附近，以及當地詐騙園區被抄後態度轉趨客氣，不太可能太招搖的打人等。

今日柬埔寨當局對外透露，已確認晚安小雞未遭毆打或搶劫，由於涉嫌散布不實訊息，晚安小雞已遭警方拘留；數小時後晚安小雞被發現清空臉書粉專所有內容，讓晚安小雞自導自演整起事件再度增添不少可能性。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980