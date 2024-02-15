「血尿」顧名思義就是尿裡面有血，又區分成巨觀性血尿及顯微性血尿，肉眼顯而易見的即為巨觀性血尿；尿液常規檢查肉眼下看不到的即是顯微性血尿。尿液常規檢查中，在高倍率顯微鏡視野下若發現大於3顆的紅血球數目，就表示有不正常出血。

雲林縣中國醫藥大學附設北港媽祖醫院泌尿科醫師李宗叡表示，血尿情形可能是持續性或是一陣一陣的，伴隨腰部或骨盆疼痛、解尿不順、發燒或相關症狀。臨床上根據這些表徵作後續鑑別診斷，小至尿路感染，嚴重甚至是腫瘤，都可能導致血尿，絕對不能輕忽！

血尿可能成因包括泌尿系統引起發炎或感染、尿路結石、各種泌尿道腫瘤、攝護腺肥大、泌尿道系統創傷、骨盆區域作過放射線治療產生放射性膀胱炎、服用抗凝血劑、結腸憩室、子宮內膜異位等。

李宗叡說，一般肉眼看到的血尿有可能是假性的，例如食用紅肉紅龍果、甜菜或櫻桃等，其天然色素都會讓尿液呈現紅粉色。劇烈運動後尿顏色也可能變深棕色，通常是因為過度運動導致肌肉細胞釋放肌蛋白，經腎臟排至尿液，這些狀況經適當休息與水分補充，通常就可恢復正常。

另外職業史例如有無接觸化學或有機染劑、抽菸狀況、家族有無癌症病史都很重要，這些都可能是潛在癌症的風險因子。配合問診了解是否有合併症狀，諸如腰痛、解尿疼痛或不順、發燒等，可逐步找到血尿成因。

李宗叡提到，「美國泌尿科醫學會治療指引」指出，較年長患者、有長期抽菸習慣、鏡檢下有顯著較多紅血球等危險因子，就有可能是腫瘤，需要進行完整電腦斷層、核磁共振等上泌尿道檢查，以及膀胱鏡等下泌尿道檢查。

李宗叡指出，透過檢查找到血尿成因，才能對症下藥，血尿聽起來可怕，但未必是嚴重疾病，不過千萬不要輕忽血尿症狀，尋求泌尿科醫師評估並檢查找出血尿原因，進行專業醫療處置或治療，才能守護自身健康。