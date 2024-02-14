過年回老家或到親戚家拜年，遇到親戚都會互相有禮貌的打招呼，但是親戚中總是會有怪怪的人，一名女大生在網路發文表示，二伯從小就會對小女生又抱又親，直到現在都已經大學了，還是這樣亂來，今年終於受不了，直接不客氣的拒絕此行為，重點是二伯有嚴重的檳榔嘴，好臭！

這名女大生在網路《Zuvio》發文「這樣算親戚性騷擾嗎」，並說明經過表示，跟家人前往親戚家拜年，她的二伯從小就會對堂姊堂妹又抱又親，從小到大的印象就是只要見面，就會被這樣對待，小時候不知道狀況就算了，沒想到長大了還是這樣。

女大生表示從小時候就很討厭這個行為，但是一直不敢跟父母說，怕被說沒有禮貌，所以也都不拒絕，但是長大後越來越覺得噁心，一點都不尊重人，而今年真的受不了了，直接跟二伯說我已經是大學生了，沒想到二伯就轉移話題說：「哇長這麼大了！」讓她相當傻眼，女大生發問這樣算是性騷擾嗎？

而網友看到發文，紛紛留言表示：「不喜歡就該拒絕」、「只要是不蘇湖都算」、「攤牌後再來就告」、「二伯這個行為真是不好」、「必要時請打113」。

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