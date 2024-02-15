過去幾年，多數人都有注射疫苗的經驗，包括COVID-19新冠肺炎疫苗，或是流感疫苗等等。那麼各位是同一支手臂注射，還是換支手臂呢? 科學家研究後發現，最好換手臂注射，免疫效果比同一手注射增加4倍。

每日科學(ScitechDaily)報導，在以往，我們沒思考過這問題，臨床醫生也覺得並不重要。但是奧勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University, OHSU)的研究人員，測量了 947 名在疫情早期接種了兩劑COVID-19疫苗的人，血液中的抗體反應，其中一部分人注射在同一支手；但另一群人注射在另一支手。

在收集疫苗接種後不同時間的血清樣本，研究人員發現，與未接種疫苗的人相比，接受「不同手臂」疫苗接種的人，抗體反應的強度和廣度顯著增加；在第二次加強劑接種的3週後，免疫反應持續顯現，並超過 13 個月。

研究人員在後續追蹤還發現，之後病況減弱，但感染力極強的Omicron 變種，也同樣有增強的免疫反應。

研究人員目前不確定為什麼會發生這種情況，但他們推測，不同手臂上注射，會更刺激活每隻手臂上不同淋巴結中的新免疫反應。

論文作者之一的OHSU傳染病學教授庫爾林(Marcel Curlin)博士說：「可能因為交換手臂注射，你可以在兩個位置，而不是一個位置形成免疫記憶。」

儘管這項新研究的重點是針對 COVID-19 的疫苗接種，但研究人員表示，他們認為，同樣的現象也會發生在其他多劑量疫苗接種後，所以他們呼籲再做進一步的研究，以確定這麼簡單的疫苗接種小撇步，是否可以改善疫苗的免疫反應。

庫爾林表示，雖然根據這項研究的結果，就提出臨床建議還為時過早。但他自己本人，會毫不猶豫的換手臂接種。他說：「這麼簡單的方法，只是舉手之勞而已。」