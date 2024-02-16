台股昨（15日）歷經大漲超過500點的瘋狂行情後，今（16日）歸於平淡，以18639.66點開出，隨後小漲近50點，權值股台積電小跌2元，觸及695元，挑戰709元歷史新高價，還得再等等。

台股昨大漲548.50點，收在18644.57點，成交值4926.95億。三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超615.56億。自營商買超64.07億，投信賣超11.08億，外資及陸資買超562.57億。

台積電盤中一度大漲逾9%，創下709元新天價，終場漲幅略微收斂，但仍勁揚51元至579元。除了台積電之外，AI族群表現同樣亮眼，50檔以AI供應鏈為核心如股王世芯-KY等個股刷新高。

周四美股僅費城半導體指數下跌，道瓊上漲348.85點（或0.91%）至38773.12點，那斯達克指數漲47.03點（或0.30%）至15906.17點，標普500指數漲29.11點（或0.58%）至5029.73點，費城半導體指數挫低7.31點（或0.16%）至4558.10點，台積電ADR下跌0.24美元（或0.19%）至129.03美元。

針對台股後市，工商時報報導，統一投顧董事長黎方國指出，美元及美債殖利率低檔彈升，短線恐再陷通膨壓力削弱外資回補動能，但年前退場資金較多，4月前仍有資金回補行情，看好半導體、晶片、AI零組件、IP矽智財、主機板、摺疊機等類股。