海軍海虎號潛艦去年12月21日發生3名士官落海意外，海軍至今仍持續派軍艦，以邊實施訓練，邊進行搜救守望的方式進行搜救，今已將滿2個月。根據統計，海軍在初期搜救6天，每天派出至少三艘一級艦搜索，後續至今，為因應共艦侵擾及日常戰備訓練，改以邊訓練邊搜索方式進行，統計兩項任務總和，就要燒掉海軍3億元以上油料費用。

據了解，在我方搜救落海三名士官至今，共艦仍不斷持續侵擾，海軍為了維持最大能量圍堵共艦，一邊仍要繼續派出至少兩艘一級艦艇進行搜救。為了避免影響日常戰備，因此改成邊訓練邊救援並進行守望的方式，而參與執行這項任務的軍艦，主要以成功級艦及濟陽級艦為主。

有媒體統計，每天三艘軍艦搜救的油料總成本為576萬元，累計一個月要支出1億7856萬元，迄今已高達3億2256萬元。

但實際上，前6日搜救，大概就要耗費3400萬，但事後邊訓邊救的情況，至少也要耗費2億餘元，兩者加總，大約3億元上下。

海軍強調，海虎號潛艦的三名失蹤士官，後續除艦指部續派專責搜救單位外，另由周邊海域戰演訓任務機、艦、地面部隊、海巡署及友軍單位兼施搜救，不放棄任何尋獲袍澤的機會。