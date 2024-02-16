生前心愛的小物，死後竟也會跟著主人？每一個人都會對物品賦予意義、加諸感情，有些貼身物品用久了，與靈魂的連結甚至超乎你的想像，資深社會記者戴志揚透過《攔截戴組長》影片，分享一個警察透過戒指「尋屍」的離奇故事。

在民國80幾年，台北市西門町商圈曾發生一起少年圍毆致死的命案，有名劉姓少年某日在撞球場遊玩，未料卻與同夥起衝突，被活活打死後埋屍在汐止、石碇的一處山上，經警方追查於一兩個星期內逮捕到這群少年，不過他們卻稱忘記埋屍的確切地點，以至於警方將整個山區搜了數十次，但都無法順利尋獲屍體將此一案件劃下句點。

【攔截戴組長】EP.13完整影片

戴志揚指出，當時的偵查隊長為此也納悶了好幾日，在陷入困境之際，連絡了劉姓少年的母親，尋求民俗方法，請她回家找出兒子生前最喜歡的物品，也就是一枚戒指，再找來法師到山區進行招魂，沒想到就在儀式開始時，天空忽然風雲變色下起大雨，隊長手上的戒指也被強風吹了起來，一飛飛了20、30公尺遠，玄奇的是，在戒指落下的地方，竟飄出濃濃的屍臭味，隊長隨即指示，派員開挖才找到了劉姓少年的屍體，而這件事也被當時跟著上山採訪拍攝的記者給紀錄了下來。