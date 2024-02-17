台東市公所今天在南京路廣場宣布今年台東市慶元宵系列活動，首場炮炸肉身寒單(邯鄲)同時開炸，迎接熱鬧元宵節的到來。5名肉身寒單接力上陣，接受四面八方炮手擲炮的洗禮，震撼全場。台東市長陳銘風表示，今年總共有60隊伍，23日元宵晚會可體驗高低空煙火，歡迎大家來台東感受元宵氛圍。

陳銘風說，元宵節是台東傳統重要節慶，今年除了傳統熱鬧神明遶境及炸寒單，也首次融合AR科技，民眾只要透過手機掃描QR Code就能輕鬆下載AR APP結合海洋生態教育，體驗飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈等3種場景。2月18日從知本地區開炸，2月23日元宵晚會可在海濱公園同時體驗高低空煙火的樂趣。

台東市公所表示，由台東市公所主辦的台東市元宵嘉年華會「好神煙火晚會」2月23日晚上7時在台東市海濱公園登場；台東元宵重頭戲陣頭遶境和炮炸肉身寒單將於24日進入高潮。

台東玄武堂進一步指出，今年元宵節有正規17場次的肉身炸寒單，2月23日、24日舉辦東寒單文化傳承研習營，24日也舉辦國際交換生炸寒單體驗營，25日更有開放民眾體驗當炮手與肉身寒單。除了玄武堂，邯鄲堂也有多場炮炸寒單，總計今年會有逾20場的炮炸寒單。