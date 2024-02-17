今日東北季風減弱、氣溫回升，交通部中央氣象署表示，今起到下周三（21日）都是穩定回溫，但周四又有鋒面通過、東北季風強，北部會率先轉涼，雖然還沒到冷氣團等級，但預估天數較長，可能持續5天以上。

氣象署預報員林定宜指出，下周三之前的天氣相對溫暖且穩定，除了東半部、恆春半島有短暫雨，其他地區為多雲到晴，西部則要留意日夜溫差大。

氣溫部分，周三前逐日回升，周二、周三西半部高溫可回到30度以上，東部因雲量較多，高溫約25至27度。

下周四又有鋒面通過、東北季風轉強。周五北部、東北部較涼，其他地區則是早晚較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

林定宜指出，下一波鋒面還沒到冷氣團等級，但預估影響天數不會只有3天，可能到5天以上。

此外，17日晚間至18日、20至21日，西半部夜晚和清晨有局部霧或低雲影響能見度；外島的金門、馬祖霧期更長，18至22日要留意交通航班動態。