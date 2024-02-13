由於輻射冷卻效應明顯，明（14）日夜晚清晨台南以北局部地區有12度以下低溫，新北至彰化、南投局部地區有10度左右或以下低溫，白天各地高溫約在24至27度。氣象署表示，初六周四晚至初七周五（15日至16日）鋒面通過及東北季風增強，天氣轉涼，北台灣白天高溫約18、19度，低溫則沒有太大變化。

氣象署分析台灣本島未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地晴朗穩定，只有花東地區、恆春半島出現零星降雨；溫度方面，台南以北局部夜晚清晨有12度以下低溫，其中在新北至彰化、南投局部地區有10度左右或以下低溫，白天各地高溫普遍在24至27度，南部近山區高溫可達28至30度，日夜溫差大。

氣象署預測離島溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周四白天各地多雲到晴，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，清晨輻射冷卻影響，氣溫偏低，各地白天高溫約25至27度，日夜溫差大；周四晚起至周五鋒面通過及東北季風增強，北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，北台灣白天高溫約18、19度，其他地區高溫略降，低溫沒有太大變化。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

初八周六（17日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北台灣白天氣溫回升；下周日至下周二（18日至20日）各地多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨，各地早晚較涼，西半部日夜溫差大。