雲林縣北港鎮工藝師蔡爾容以「脫胎換骨」古老工法製作紙塑神像，可顯示其筋、肉、骨、皮，獲雲林縣文資審議通過為傳統工藝認定保存者，以及大陸非物質文化遺產認可，17日在北港文化中心舉辦「蔡爾容1甲子紙塑工藝展－媽祖繞境陣頭出巡」特展，記錄媽祖繞境情景與各種陣頭特色。

蔡爾容原本旅居外地從事電腦資訊產業，但為傳承父親的紙塑工藝，毅然帶著妻子卜雅菡回到北港老家繼承家業，希望將台灣紙塑工藝發揚光大，他花費5年多時間蒐集古書相關資料，經過不斷推敲實驗，終於重現「脫胎換骨」古老工法。

蔡爾容表示，「紙塑」神尊是用竹子紙一層層粘疊而成，與一般使用紙漿製作的「紙糊」神尊不同，兼具柔軟與堅韌，若維護得宜，保存百年以上不成問題。

雲林縣長張麗善說，蔡爾容的「唯森紙藝」工作室，傳承自祖父蔡文芳、父親蔡錦清，已超過1甲子，主要以「脫胎換骨法」製作紙塑神像，近年來創作朝多元化發展，除記錄北港媽祖文化，並以三國演義、封神榜人物為主題，製作各種面具、文具等文創產品。

縣文化觀光處副處長蘇建蒼說，蔡爾容特別以多年累積的鉅作「媽祖繞境陣頭出巡」系列為特展主軸，包含北港朝天宮媽祖出巡、八家將與官將首陣頭、媽祖與媽祖鑾轎聖駕，其作品精巧細緻、活靈活現。

特展另一主題為「封神榜」，包含姜子牙騎四不像、東獄大帝黃飛虎騎五色神牛、武財神趙公明、文財神比干、魔家四將等。「紙塑神像」有筋、骨、皮、肉結構彷若真人，結合民間信仰與佛道教的神話傳說，內容豐富寓教於樂，展期即日起至3月6日。