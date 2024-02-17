台灣與印度簽署移工合作備忘錄（MOU），引進印度移工。行政院發言人林子倫今天表示，網路上有許多別有政治用心的說法，包含不實的引進人數，或是汙名化印度移工等等的說法，對印度人民相當不公平，也恐造成國際社會對台灣的誤解，因此行政院長陳建仁也請相關部會務必加強澄清，以避免遭錯誤資訊誤導。

林子倫說，昨天相關部會都已經有發布相關消息，近年來因為少子化等各項挑戰，使得台灣產業出現缺工現象，為了補足產業需求，政府積極尋找移工來源國，而從國際的狀況來看 印度移工近年來廣受世界各國所信賴，包含德國、義大利、中東都已有引進，日本跟韓國也已簽署或在簽署當中。因此，此次台灣與印度簽署MOU不只讓台灣的優質移工來源國再增加一個選項，同時也要繼續維持台灣產業競爭力。

林子倫強調，目前相關程序仍在進行當中，未來開放行業及人數將由台灣決定，簽署後也會依法送交立法院查照。

林子倫也說，同時我們也注意到，網路上有許多別有政治用心的說法，包含不實的引進人數，或是汙名化印度移工等等的說法，對印度人民相當不公平，也恐造成國際社會對台灣的誤解，因此院長陳建仁也請相關部會務必加強澄清，以避免遭錯誤資訊誤導。