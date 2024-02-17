韓國人氣女團Twice在全球都有著高人氣，其中台灣成員子瑜在台灣的人氣也相當高，不久前子瑜才帶著隊長志效以及成員定延的家人們到台灣旅遊，近期才回到韓國。本（2）月14日為情人節，周子瑜也相當寵粉，為歌迷送上驚喜。

驚喜獻唱〈你敢不敢〉

子瑜昨日晚間，在Instargram上更新動態，提到很久沒聽徐佳瑩的熱門歌曲〈你敢不敢〉，並表示「這幾天再聽到很久沒聽到的這首歌覺得真好聽，雖然有一些瑕疵，但還是想上傳這首突然說來就來的翻唱」，並祝福歌迷們「情人節快樂，Happy Valentine’s Day」。

徐佳瑩本人留言「心肝寶貝好棒」

甜美的聲音也讓粉絲們暴動，紛紛留言表示「別覺得有瑕疵，瑕不掩瑜」、「能聽到唱中文歌的子瑜太幸福了吧」、「子瑜拜託多發點唱歌的影片，超好聽」、「我直接暈倒周子瑜」、「天使降臨，我的心融化了」，該貼文就連原唱徐佳瑩本人也留言表示，「心肝寶貝好棒！我們愛妳」。

「徐佳瑩」、「好聽」、「翻唱」登上熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「周子瑜」近一週的熱門關鍵字，可以發現出現「徐佳瑩」、「中文歌」、「翻唱」、「嗓音」、「好聽」、「瑕疵」等關鍵字，可見網友對於子瑜該次的翻唱〈你敢不敢〉感到相當驚喜，討論度也相當高。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月09日至2024年02月15日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『周子瑜』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。