今天（17）白天東北季風趨緩，各地氣溫回升，明天（18）開始台灣周邊吹東南風至偏南風，天氣較為穩定，各地高溫上看30度，不過下周四（22）又有一波東北季風來襲，冷空氣將一直影響至27日為止。

中央氣象署最新資訊顯示，明天吹東南風至偏南風，各地天氣持續回溫，白天溫暖稍熱，早晚感受較涼，台南以北及宜蘭低溫約15度、白天高溫27度，高屏、花東低溫19度、白天高溫30度，西半部日夜溫差大；降雨部分，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一至下周三（19至21日）受高壓迴流影響，台灣周遭環境吹偏南風，整體天氣較穩定，各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區有零星短暫陣雨；氣溫部分，早晚較涼，白天感受偏熱，日夜溫差明顯。

下周四（22日）有鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，下周五、下周六（23、24日）持續受東北季風影響，北部、東北部感受較涼，其他地區也有降溫；水氣部分，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

氣象局指出，下星期的東北季風會持續影響到27日，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，不過後期冷空氣強度仍有不確定性，氣象署將持續觀察。