本週的慕尼黑安全會議上，下一任北約秘書長候選人、荷蘭即將卸任的總理呂特（Mark Rutte）是本週六（17日）表示，歐洲應該停止抱怨川普（Donald Trump）而是專注於能夠為烏克蘭做些什麼。

據《路透社》（Reuters）17日報導，前美國總統川普的言論在歐洲引起了憤怒，他表示，如果11月再次當選，他不會再保護沒有繳足北約會員費用的盟友。

不過呂特今天慕尼黑安全會議上呼籲：「我們應該停止抱怨川普，」並補充說：「這是美國人的事。我不是美國人，我無法在美國投票。我們必須與舞台上的每個人合作。」

他強調，歐洲無論如何都應該增加國防支出，並加強彈藥生產，不僅是為了因應川普可能再次勝選，歐洲需要增加對烏克蘭的支持，因為這符合歐洲的利益。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）自2014年就任，將於今年10月卸任，呂特在7月意外宣布退出荷蘭政治，他表示並不知道自己是否被視為領導北約的候選人，並且不會展開個人競選活動。