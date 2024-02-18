資深媒體人陳文茜在2019年罹患肺腺癌，治病過程讓她吃了不少苦頭，甚至引發多樣併發症，苦不堪言，不過她靠著堅強的意志力，平安撐過最辛苦的日子。如今病況好轉許多，她17日就在臉書發文，親自感謝郭台銘對她的幫忙。

陳文茜說，郭台銘當年帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君幫她治病，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人，「當春天再次到來，我曾經以為也許這個世界上再也找不到我了。此刻，我願意把春天想像成一個新的生命，因為你重新賦予了我重生」。

多次跟死神拔河，陳文茜以為自己會哭，但他形容郭台銘像是「春天」一樣溫暖，「我不再需要活在虛弱疼痛無力感傷的世界，你在，彷彿就把無數個春天還給了我」。

而她也開心分享，今年大年初一時，郭台銘還有親自獻上第一個祝福，感性地說：「我不相信，如果不是您，這個世界還有照亮我的機會。我也不信沒有您，我可以脫離長達5年日日的疾病灰暗。」陳文茜替自己打起，希望未來我有能力做到更遠大的志向，一起改變這個世界，並已停止類固醇、Cortisol 等藥物。