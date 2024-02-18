一名女子表示，母親為扶養她和其他4個兄弟姊妹，生活過得很勤儉，近日突到星巴克消費讓她訝異，詢問後才驚覺母親一直捨不得把錢花在自己身上，就連推開星巴克大門進店內消費前，都要向自己說10次對不起，舉動讓她秒淚崩。

原PO於《Dcard》指出，小時候一家7口感情很好，父親沉迷賭博後，欠了一屁股債就跑了，母親為償還債務省吃儉用，獨自撫養他們長大。近日母親在家庭LINE群組傳自己在星巴克喝咖啡、購買巧克力的照片，並表示要將買來的巧克力分給他們5個人，奢侈的舉動讓她非常驚訝。

返家後原PO問母親去星巴克消費的原因，並用詼諧的語氣說「妳過好日子喔？」母親向她表示，工作時經常要對客人低聲下氣，也怕5個孩子吃苦，不斷地付出卻忘了對自己好，「今天想對自己好一點，我和自己說10次對不起後就進去了。」

原PO手握著母親買的星巴克巧克力，再聽到母親這番話眼眶秒泛淚，寫道「媽媽妳對自己好的同時，也還是一直在對我們付出」，她提醒大家要經常關心父母。

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