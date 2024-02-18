春節連假人潮南來北往，提高病毒傳播力，耳鼻喉科醫師張弘表示，近日門診新冠患者中有不少是第一次感染的「天選之人」，確診後非常不舒服，發高燒、痠痛、喉嚨痛、咳嗽及流鼻水等症狀長達2周，候診民眾塞爆診所，讓他直呼很挑戰醫療量能。

張弘昨（17）日於個人臉書粉專指出，春節連假後疫情升溫，門診有不少是首次確診新冠的「天選之人」，這類患者身體嚴重不適，症狀包括高燒、痠痛、喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，且症狀長達1至2周以上，嚴重者併發鼻竇炎、支氣管炎、嗅覺異常及氣喘等。

張弘表示，新冠病毒一直都在社區裡流行，春節期間人群大規模流動和聚集加速呼吸道疾病傳播，建議出入人多公共場所要配戴口罩、勤洗手，若有發燒症狀最好要先用居家快篩篩檢再就診；從他上傳的電腦的候診畫面來看，門診每1分鐘就有1位民眾掛號，長長一串候診人數，讓他直呼挑戰醫療量能。

疾管署副署長羅一鈞昨表示，很多民眾以為新冠已感冒化沒關係，雖然年輕族群染疫後，相對於長者、慢性病患出現併發症風險較低，但還是有可能併發肺炎或兒童多系統發炎症候群 （MIS-C），也可能留下長新冠後遺症。