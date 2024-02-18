飼養過大型寵物犬的都知道，帶狗狗逛街，狗狗調皮咬中的東西，主人通常要乖乖付帳的，而日前在大陸廣東，一名女子帶著自家的黃金獵犬出門，沒想到狗狗偷跑去咬了一張刮刮樂，主人只好乖乖去付帳，沒想到回家發現居然刮出1000元人民幣（約4278元台幣），讓主人相當驚喜。

大陸廣東東莞，突然有隻大型黃金跑進彩券行，看到桌上的刮刮樂就咬在嘴上，女主人後來追上來，因為有咬痕了，只能乖乖付帳了，沒想到這張有咬痕的刮刮樂，卻刮出1000元人民幣的高額獎金，女主人第二天再度帶狗狗過去，狗狗又咬了一張，這是只刮出30元人民幣，女主人真的覺得很幸運，把得到的獎金，都給狗狗買零食、罐頭了，畢竟這是狗狗自己賺來的。

網友看到這段訪問影片，紛紛留言表示：「狗都比人強」、「這就是命啊」、「真的好可愛的小雞毛」、「這簡直是旺財狗」、「好幸運的寶寶」、「憑本事掙狗糧」、「這個狗狗太錦鯉了呀」。