內政部移民署統計，截至2023年年底，全台失聯移工人數累計已達8萬6523人，創下史上新高。就有網友好奇失聯移工落跑之後，都在做什麼行業維生，引起眾人討論，也有內行點名農工、看護、營建、傳產有不少失聯移工，認為政府如果有心肯抓，一定能抓到上萬人。

一名網友在PTT八卦板發文表示，台灣有一堆失聯移工，不知道他們都在做什麼工作，認為一般科技廠應該不會收失聯移工，好奇「失聯移工都在幹嘛？應該也是做正當行業吧？」

貼文引起討論，「打黑工，賺的錢不會再被剝一層皮」、「賺的錢都不用扣稅超爽」、「不逃就會被仲介抽成，抓到有免費機票」、「彰化那邊的電鍍工廠一堆」、「阿勞店裡就一堆黑工，中壢滿街都是」、「工地工廠農田醫院餐廳，到處都有喔」、「傳產真的不少」。

也有內行人透露，「基本上女的山上農工/老人照護這塊一定一堆，尤其躲在醫院當派遣的就多到爆了，至於男外勞，大部份的包商、小包躲不少，反正搞工程/工地的，肯抓一定上萬人」、「工廠多，一般稽查，警衛看到就通知跑」、「科技廠應該不少，反正勞檢都會先預告，意思一下躲起來當沒看到」。