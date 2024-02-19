今天（19日）中午12時16分進入24節氣中的「雨水」，命理師楊登嵙說，「雨水」是今年第2個節氣，為大地回春的重要節點，但早晚仍然較冷，這半個月期間，屬虎、馬、猴、狗4生肖要注意健康，寒濕邪氣是此節氣常見的病邪，生活上的食、衣、住、行、育、樂宜依時養生，避開禁忌，在忽寒乍暖的早春時節，才能身心舒泰、開運喜樂。

以下依照食、衣、住、行、育、樂，建議「雨水」開運養生與相關禁忌：

▌食的養生與禁忌

應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等；達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物，一杯溫熱的紅糖薑棗茶、泡個熱水腳，微微出汗即可祛除外濕，同時，還要注意防止內濕， 建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣。

▌衣的養生與禁忌

天氣雖開始回暖，但氣候仍會多變，時冷時熱，厚衣棉服不可驟減，以防風寒侵入而致病，這段期間容易下雨，濕衣裹身而感受寒濕，容易罹患感冒、過敏，皮膚病、氣喘、風濕性關節炎等疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。

▌住的養生與禁忌

在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機，又可凈化空氣促進身體健康，晚上穿襪子睡覺，儘量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，越睡越累；最重要是自己能感覺到舒服、溫暖，而不是束縛感，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。

▌行的養生與禁忌

晨起日夜溫差仍大，作息宜早睡早起，清晨出門運動，最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖，另外，雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水。

▌育的養生與禁忌

在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火，宜多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄，到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感；不少人到了春天就「春睏」，呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這時最好的解決方法不是多睡覺，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕，另外，可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，不讓身體過度勞動。

▌樂的養生與禁忌

雨水節氣想出門走走常遇到下雨，臥室鋪上瑜珈墊立刻變成個人健身房，室內運動省錢又方便，想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。