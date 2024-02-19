彰化縣鹿港鎮僅有國中畢業的許姓男子，受雇鹿港某診所擔任醫療助理6年，後來還自己開設密醫診所，並自稱「許醫師」幫民眾看病，打針、書寫英文病例樣樣難不倒，檢警調查許男竟從1983年就開始「行醫」，密醫營業30年總收入約252萬，許男坦承犯行，近日彰化地檢署偵查終結，依醫師法將許男提起公訴。

起訴書指出，69歲的許男自訴曾受雇某診所擔任醫療助理，「學成」之後自1983年某日起，至去年12月21日檢警搜查查獲日止，斷斷續續行醫將近30年，並對外佯稱其具有合法醫師資格，為不特定求診病患進行看診。

起訴書指，許男未經醫師考試及格領有醫師證書，擅自為病患看診、開立藥方、給予藥物，甚至還會幫病人打針，書寫英文病歷等，樣樣難不倒，其中開立藥方給予藥物1天是80元、2天是150元，3天200元。

檢方依據許男執業時間計算，前10年每月平均收入為1000元，共10年合計12萬，後20年每月收入為1萬元，共20年合計240萬元，密醫營業共30年，總收入為252萬元。

彰化地檢署近日偵查終結，許男坦承犯行，表示自己做過診所助理６年，所以才會開藥，從1983年開始斷斷續續位民眾看診，檢警會同衛生局搜索「許醫師」開設的密醫診所，扣得藥品、針頭等醫療器材及帳冊、英文病例等，依醫師法將許男提起公訴。

彰化縣衛生局表示，醫師法規定非醫師不得執行醫療行為，法令規範是在保障民眾就醫的安全和品質，醫師都需經過數年的養成教育和臨床訓練，通過醫師考試取得醫師證書才能執業，才能確保提供安全有品質的診療服務。