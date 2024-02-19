台灣燈會高鐵燈區「綠能展區」，有逗趣的表情符號燈飾及優雅的梅花鹿等造型燈座。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

2024台灣燈會高鐵燈區將於2月24日點燈，規畫有「主展區」、「城里有光展區」、「綠能展區」等3大展區，其中「綠能展區」善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能2種綠能發電與儲能裝置供給，是全台首創「利用全綠能發電」的燈會展區。

高鐵燈區3個展區當中，位於沙崙智慧綠能科學城的「綠能展區」，將最新淨零科技結合藝術燈景，整個綠能燈區燈飾的電力來源為太陽能與氫能發電，全部由科學城內自發自用，技術來源則是太陽光儲技術、氫能發電技術。除此之外，此區也採用低功耗的裝飾燈，打造綠能供電燈區。

台南市政府經發局局長林榮川（中）今天偕相關業者宣傳綠能展區。（張毓翎攝）

台灣燈會高鐵燈區「綠能展區」的空拍圖，所有燈具全靠綠能發電。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

這次「綠能展區」的規畫市府與工研院合作，將既有的太陽能樹、太陽的果實等綠能公共藝術造景重新詮釋，並使用閃電、綠洲等地景串連，還有逗趣的表情符號燈飾、優雅的梅花鹿等造型燈座，讓民眾步步都有意外的驚喜。

台灣燈會高鐵燈區面積廣達49公頃，其中綠能展區占地2公頃。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

經發局局長林榮川表示，台灣燈會高鐵燈區面積廣達49公頃，其中綠能展區占地2公頃，一天所需要的電量每天約113度，藉由太陽能、氫能發電與儲能裝置可以供電無虞；配合這次的綠能燈區，即日起到2月29日推出太陽能小夜燈抽獎活動，民眾上沙崙智慧綠能科學城粉絲專頁留言並標註2位朋友，即具有抽獎資格。