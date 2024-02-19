韓國瑜召集黨團協商 邀陳建仁商討食安專

攸關台糖瘦肉精風波的食安專案報告，立法院長韓國瑜今(19日)召集朝野協商，藍綠對於20日舉行都沒意見，不過民眾黨團堅持應該要以加開院會方式進行，拒簽協商結論暫遭擱置。前立委郭正亮對此直言，坦白講很少人這樣做(加開院會)，除非碰到極為緊急事件，推測原因為「要增加存在感、比人家認真？」

「早就提醒過民眾黨」郭正亮坦言，當民眾黨逼到藍綠講好，那就一無所有，如今的召委選舉就變成這種結果，藍綠都表態不與民眾黨合作，又硬要加開院會，他猜測只有「表示我比你認真」的意義。

針對加開院會一事，郭正亮在中天節目《大新聞大爆卦》中說，很少人這樣做，除非碰到極為緊急事件，現在食安專案報告只是要追究來龍去脈，沒有緊急性；他推測其邏輯為「要增加存在感、比人家認真」，且其實這周五做專案報告剛好，畢竟即使法案要進立院，也是等到下周二才處理。最後他說，「除了要有鏡頭之外，難以想像有什麼深的邏輯」。

然而，民眾黨團總召黃國昌上午在協商會議中則說，食安專案報告可以，我們希望用加開院會方式，要周二或周三專案報告都可以，但現在協商結論沒辦法簽。他強調，食安專案報告我們不反對，但是用透過外掛方式加開，強化立院對政院監督能量。