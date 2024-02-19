【全程字幕】食安專案報告協商失敗！ 韓國瑜緩頰遭柯建銘怒回「這句」 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今(19日)召集朝野協商，討論開議後邀請行政院長陳建仁食安專案報告，藍綠對於20日舉行都沒意見，不過民眾黨團堅持應該要以加開院會方式進行，禮拜二舉行施政報告或是食安報告都可以，但是要以加開院會形式，禮拜三也要開院會，朝野對此沒有共識，民眾黨團拒絕簽字，協商破局。

韓國瑜今天召開協商，討論是否邀請陳建仁做食安專案報告，朝野對開食安專案報告都沒意見，民進黨也同意進行。不過國民黨團提出質詢順序應該在野黨先然後執政黨，民眾黨團則提出應該以加開院會形式進行，各說各話。

讓民進黨團書記長莊瑞雄忍不住批評韓國瑜這次主持協商很沒效率，看國民黨在那邊講一堆，但意見到底是什麼？還不是要你裁示，結果變成在那邊練口才，把韓國瑜當行政院長在那邊質詢，「再這樣下去我不奉陪了我要離開了」，聽一堆廢話在那邊浪費大家時間，要抬槓大家去外面抬槓，「你直接決定下去就好了，這樣不才叫做韓國瑜嗎？」

會議過程中，韓國瑜綜合各方看法表示，希望第二次朝野協商和諧，20日改邀請行政院長率同相關部會首長列席提出食安專案報告並備質詢，質詢人數國民黨7人、民進黨7人、民眾黨1人，次序部分就依照國民黨團建議，在野黨先質詢，順序交叉。23日周五施政總報告並備質詢。

但民眾黨團總召黃國昌回應，食安專案報告可以，我們希望用加開院會方式，要周二或周三專案報告都可以，但現在協商結論沒辦法簽。他強調，食安專案報告我們不反對，但是用透過外掛方式加開，強化立院對政院監督能量，至於日程安排，要周二先食安專案報告，把總質詢順延到加開的周三，還是要周二總質詢，還是周三食安報告都可以。

不過，韓國瑜在會中也提醒，若不簽，連專案報告都會有問題。國民黨與民進黨團則建議明天上午直接議決，立院議事處說明，若黨團協商不成，就要請提案黨團明天一早到排隊提案，然後依序處理提案，那可能的情況就是經過宣讀後表決逕付二讀，但如果中間有黨團認為應該拉下協商，就可能進入協商冷凍期一個月，食安報告就會因此被延宕。

由於政黨協商未有結論，後來韓國瑜先是宣布休息十分鐘，但後來也說會議到此為止、散會。