韓國瑜院長國會新春團拜。(取自直播)

韓國瑜現身國會新春團拜！ 宣示：大小黨都一視同仁

韓國瑜院長國會新春團拜 藍綠甲級動員備戰開議

立法院19日舉行新春團拜，國民黨團總召傅崐萁（右）趨前向民進黨團總召柯建銘（左）握手致意。（劉宗龍攝）

立法院19日上午新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時強調，立法院是國家火車頭，要為引擎添滿動力，同時也要引導國家迎向更美好未來。韓提到，三黨不過半何嘗不是代表台灣社會多元聲音，沒有一個委員或黨團聲音是獨大的。由於先前鬧出議事處與院長室不同調狀況，韓也提醒立法院同仁，立法院任何一舉一動都是被高度關注，螺絲一定要栓緊，不教而殺謂之虐。

韓國瑜表示，本院一年一度新春團拜，希望開工日與大家團聚，除舊布新立下嶄新希望，在這裡衷心期盼新屆立法院工作順利展開。韓表示，立法院是全中華民國最高民意機構，他個人身為立法院長，對內要通過各種福國利民的法案，落實苦民所苦以及民眾的期待，第二要推動外交活動，因應國際情勢的變化，以及國家外交的空間及需求，拜託黨團同仁一起協助，也拜託立法院每個職員，一定要戮力以赴。

韓國瑜致詞時提到，「這是第一次擔任院長，希望大家把我看成新同學，我們都是一個大家庭」，外界關注這一次三黨不過半，其實從另一角度看，何嘗不是代表台灣社會多元聲音，因此沒有一個委員或黨團聲音獨大，不管大小黨都一視同仁，彼此要認知到我們都是一家人，一起為國為民理性監督，充分討論。

「立法院是國家火車頭」韓國瑜說，我們不僅要為引擎添滿動力，同時也要引導國家迎向更美好未來。親愛的委員同仁一起加油努力，也要拜託和警惕立法院職員，大家一舉一動都被高度關注，每部門、單位螺絲一定要拴緊，「不教而殺謂之虐」，我依然善意提醒每一環節要做好工作。這是對同仁深深期許跟對自己加油。

副院長江啟臣則說，此次新春團拜，是他看到媒體最多的一次，立法院是全國高度關注，民主最大的價值貴在多元包容，除了透過立法院監督政府，相互制衡，更重要的除了競爭對抗，不要忘了對話，民主競爭是常態，對話不要忘記，待會就有一場黨團協商，希望和諧溫馨持續下去。