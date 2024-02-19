立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論開議後邀請行政院長陳建仁食安專案報告，最終藍綠意見與白營不合，協商破局，藍綠皆憂心，若議案討論後沒有共識，將進入一個月的協商冷凍期。民眾黨團總召黃國昌回應，明天國民黨可以提他們自己的議事日程，不要以為大家都不懂議事規則要推給人，誰拉協商誰負責，拉協商是議事權力，但相對也有責任。

黃國昌說，國民黨提議事日程出來，讓台灣社會看看國民黨希望監督的力道是怎樣，誰拉協商要負責，國民黨或其他人拉協商則要冷凍一個月，若國民黨提出是民眾黨拉協商，那是民眾黨負責，若民進黨也是民進黨負責，同樣明天提出議事日程要求加開，誰贊成、誰反對，公開透明，表決器按下去，向人民負責，也呼籲台灣人民共同監督。

對於民進黨團幹事長吳思瑤批評其是個人英雄主義，莫須有堅持，導致破局。黃國昌說，吳思瑤不用見縫插針，沒有用，反而吳要講清楚，為何在協商現場造謠、不實，吳思瑤不是說，不是周二、周五開會，都是處理來不及才發生，但隨便信手捻來就有2個例子，戳破吳思瑤謊言，他想吳思瑤應針對黨團協商現場，為何跟事實不符？好好跟社會解釋，可能才是正確辦法。

對於國民黨團首席副書記長林思銘說提及，民眾黨曾要求國民黨團禮讓一席召委。黃國昌說，說話要負責任，請林思銘說明，民眾黨誰跟國民黨去要一席召委，以前喬事，私下放話文化是台灣社會不樂見，若林思銘敢指控，請說清楚，誰去跟國民黨要一席召委。