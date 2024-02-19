台中》台中北區套房只要150萬？夢幻價有詐

64歲余姓中國籍婦人到郵局欲匯款欲買房，幸行員與警方齊力苦勸，終於讓她驚覺是遇到詐騙。（台中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

房價高漲，台中北區竟有套房只要價150萬元，還每月收租2至3萬元？64歲余姓中國籍婦人看到網路套房投資訊息，連繫房仲對方還稱是同鄉，她立即依其指示到郵局欲匯款一圓包租婆的夢，幸行員機警報警，警方不厭其煩向屋主查證訝然發現屋主從未委託售屋，才讓余婦驚覺遇上詐騙集團了。

余姓婦人1月間在網路看到1則150萬元購買市區小套房的廣告，心生投資念頭，經連繫後對方自稱是房仲，還是來自大陸的同鄉，手中有台中北區某社區套房待售，且1戶只要新台幣150萬元，1個月租金約2至3萬元，婦人精算後，覺得利潤可觀，以為撿到便宜，17日下午直接至郵局提領現金準備「買房」當包租婆。

郵局行員發現她提領巨款，且要匯款時頻頻使用手機，即向中市警二分局育才派出所通報，員警到場詢問余女相關情形，她卻稱不知購買的大樓戶別，也沒有到現場看房，僅因對方自稱是中國「同鄉」便輕信，待她告知警方是要買某社區大樓4樓套房，經員警撥打電話給大樓管理室及屋主求證，屋主卻表示房子係自住，從未委託仲介售屋。

余女聽到員警的查證內容驚覺自己遇上詐騙集團，立即封鎖該名網友，並斷絕聯絡，非常感謝行員與員警的協助，讓她及時清醒保住老本。

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，詐團經常以賺錢名義誘騙銀髮族、中老年人、退休族群、家庭主婦等對詐騙話術不熟悉、生活單純的對象為標的，民眾在網路上進行投資時務必謹慎，對於投資標的一定要小心求證，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或撥打110請求警方協助。