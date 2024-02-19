高雄市政府客家事務委員會於19日上午在新客家文化園區文物館舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，高市府祕書長郭添貴（右）與孩童互動。（高雄客委會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府客家事務委員會於19日上午在新客家文化園區文物館舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，高市府祕書長郭添貴率市府團隊、議長康裕成等人共同參加「三獻禮」祭拜儀式，祈求天地諸神保佑新的一年平安順遂，現場吸引近500名民眾參與。

郭添貴表示，感謝議會團隊支持客家建設，打造鳳山區客家服務新據點「黃埔客站」，預計今年完工。另外，今年度高市客家重大建設陸續開工，獲得國土管理署補助總計畫金額4000萬元，結合湧泉特色、客家文化、綠色生態的「美濃文化生態散步策」，預計年底完工，將為美濃地區帶來觀光經濟效益。

高雄市政府客委會說，客家族群敬天地崇自然，素來有「春祈秋報」的文化，春天過年期間準備豐盛的祭品，向上蒼神明祈求新的一年平安順序，諸事圓滿。今（19）日舉辦的客家新春祈福，遵循傳統客家「三獻禮」祭拜儀式，以客語誦讀祭文，搭配美濃客家八音演奏，並由六龜新威國小帶來「客家童趣」開場表演，東門國小學童舞動客家獅迎新春，炒熱氣氛。

三獻禮儀式後，郭添貴率市府團隊發送開運紅包給現場民眾，民眾開心領紅包之餘，還能品嘗客家粄食，祝福民眾吃粄吃福，好運一整年。