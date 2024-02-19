東京電視購物頻道首次與高雄市政府攜手合作，高雄首選農產首度躍上東京電視購物頻道-「虎之門市場」，而且為高雄量身打造推出特別企劃，專程搭機來台前往高雄取景拍攝，日本消費者能在購物台直接下單預購高雄當季蜜棗、龍眼蜂蜜及荔枝蜂蜜等明星商品，由產地送達消費者手上。

日本東京電視台拍攝團隊前進產地取景（圖片來源：高雄市農業局提供）

虎之門市場拍攝團隊於農曆年後抵達高雄拍攝取景，深入農村將產品「源頭」的安全把關及職人精神傳遞日本消費者，上架農產品將於2/29及3/4播出，除在「東京電視台」播出外，該節目亦於「大阪電視台」、「北海道電視台」、「愛知電視台」、「瀨戶內電視台」、「TVQ九州放送」等六家電視台同時播出，涵蓋率達日本總人口70%，虎之門市場頻道自2012年4月播出至今，深受日本消費者的喜愛屢創收視佳績，高雄農產加乘頻道熱度，加深日本消費者對高雄農產印象，進而拓展高雄農產外銷版圖。

馬場桃子到蜜棗園體驗採棗（圖片來源：高雄市農業局提供）

每年1月至3月間，高雄著名的蜜棗是消費者送禮首選。高雄市蜜棗種植面積約737公頃，為全國最大生產地，不只種植面積第一，也是品質第一，評鑑比賽年年拿下大獎。本次上架日本購物頻道的優質果品選定阿蓮區裕泰農場的棗太子，其果型圓潤飽滿，果肉細緻、皮薄多汁，陳明輝農友於拍攝訪談時表示，顆顆棗太子搭配最新科技「光波選別機」進行分級，讓消費者感受到嚴格把關的優等品質。在採訪過程中，東京電視台特派主播「馬場桃子」首次嘗試台灣高雄蜜棗，興奮表示高雄蜜棗口感清脆且多汁清甜，直呼能在產地直接品嘗到高雄明星水果蜜棗真是太「西阿挖誰(幸福)」了。

棗農為馬場桃子說明採棗技巧（圖片來源：高雄市農業局提供）

另外台灣第一家打入日本市場的蜂蜜品牌文誠蜂蜜來自高雄大崗山，上架產品為初聞清甜而入口濃郁的龍眼蜜及帶有清新荔枝香氣的荔枝蜜組合，兩款蜂蜜風味、口感全然不同，拍攝團隊前進產地，專訪創辦人陳聰文，辛勤養蜂近60年心得，強化高雄養蜂職人精神，第二代陳政誠投入後，逐漸創立自有品牌「文誠蜂蜜」，一路完成了田野調查、風味品測、通路競品調查、區域實戰銷售，並開發符合日本食品法規商品等相關建置，本次成為日本購物台首選主打商品，透過宣傳影片向日本消費者傳遞屬於高雄的甜蜜故事。

來自高雄大崗山的文誠蜂蜜，為台灣第一家打入日本市場的蜂蜜品牌（圖片來源：高雄市農業局提供）

馬場桃子主播表示，原來不同種類的蜂蜜，風味是完全不同，龍眼蜂蜜的風味濃郁，適合與吐司或起司一同享用，而清甜帶有花香的荔枝蜂蜜適合加入紅茶品嘗。台灣常見的蜂蜜水作法，讓主播驚呼「太奢侈」，高雄蜂蜜多種不同的享用方法透過主播活潑的表達方式，讓日本消費者對高雄留下深刻印象。

馬場桃子活潑的表達方式，讓日本消費者對高雄留下深刻印象。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局長張清榮表示，近年來高市府農業局以「高雄首選」打響農產名號，而日本為重點外銷市場，高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆有穩定成長，蜜棗在2016年底獲日本開放輸入，由於日本消費者對於蜜棗相對陌生，高雄除透過東京國際食品展開拓農產外銷通路，去年也成為台灣首度前進東京葛西市場舉辦蜜棗拓銷活動的團隊，今年日本東京電視台購物頻道首次與台灣政府單位合作，期盼能透過該頻道強力放送，讓日本消費者更熟識台灣蜜棗，為高雄蜜棗邁出外銷一大步。