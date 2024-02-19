為解決日據時期地籍圖因年代久遠、使用頻繁，導致圖紙破損、伸縮及圖與圖之間銜接不易等問題，新北市樹林地政事務所利用現代精密儀器，針對所轄範圍推動「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」，透過實測土地現況將原圖紙分幅資料整合建置為整幅數值地籍資料，建立便捷且精確的無接縫空間資料，據以提升土地複丈作業效率及測量品質。

樹林地政事務所表示，今年辦理範圍為三峽區成福段小暗坑小段，作業範圍如附圖，總計辦理1個地段，土地筆數合計2715筆，面積約934公頃，該項計畫完成後，地所測量員可利用整合後地籍圖辦理相關土地複丈作業，將無須逐案進行大範圍檢測，有效縮減現況測量的時間，大幅提升施測效能，不但可避免民眾久候，亦可提供各政府機關作後續加值應用。

樹林地政事務所進一步說明，測量人員至實地測量時，因無涉及界址調查，並未通知土地所有權人到場會同，惟測量人員為釐清土地經界，認為有必要檢測私人土地內圍牆圍籬、屋內牆壁等現況時，請土地所有權人於測量人員出示識別證及說明後，多加協助配合測量作業，以利計畫展辦。