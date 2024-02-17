警方10多名優勢警力強勢將3名惡煞壓制在地，搜出長棍、辣椒水、摺疊刀及大聲公等「討債神器」，通通被帶回警局偵辦。（圖／警方提供）

警方詢後也將三人依刑法妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪送辦。（圖／警方提供）

新北市土城三名惡煞昨（16）日中午開車到三峽老街閒晃，路上巧遇龔姓債務人，三人不但以車阻擋對方去路，還拿出辣椒水狂噴，更動手敲打車身，凶神惡煞模樣嚇壞一旁路人，轄區三峽分局接到報案後，快打警力1分鐘就趕抵現場抓人，10多名優勢警力強勢將3名惡煞壓制在地，搜出長棍、辣椒水、摺疊刀及大聲公等「討債神器」，通通被帶回警局偵辦。

警方表示，40歲的龔男去年底因投資失利，陸續向地下錢莊借貸，但利滾利讓他壓的喘不過氣來，只好挖東牆補西牆，曾向多家錢莊借貸來還上一筆債務，究竟積欠多少款項他自己也搞不清楚，昨（16）日上午他前往三峽地區上班，中午在三峽大同路附近吃完午餐後準備上車離開，卻遇到這輛黑色賓士車阻擋去路，還下來三名惡煞要他下車「好好講」，他驚嚇之餘急忙報警。

據了解，三名惡煞是從土城過來三峽老街遊玩，路上巧遇龔姓債務人，因此下車催討友人委託的3萬元債務，他們早就分工好，下車後由21歲的李男拍窗及噴辣椒水、24歲的林男捶車並拿長棍撬輪胎，25歲的陳男則是將辣椒水噴進引擎室，至於幫何人討債三煞則不願透露，但員警從他們車上配備有「討債神器」大聲公、摺疊刀、辣椒水及棍棒，懷疑是地下錢莊委託來討債，正擴大追查幕後的犯罪集團，詢後也將三人依刑法妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪送辦。