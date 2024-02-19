天氣晴朗宛如夏日，中央氣象署指出，台南市玉井今（19）日測得35度高溫，感受已偏熱，明、後兩天氣與今天類似，各地多雲到晴、溫暖偏熱，周四鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部地區當天入夜溫度降為15至18度。

氣象署預報員張竣堯表示，今日全台100個測站出現超過30度以高溫，最高溫為自動測站台南市玉井，下午1時37分測得35度，高雄月眉也有34.9度；人工站方面最高溫則出現在高雄市的32.4度，台南永康也測得31.3度高溫。

張竣堯說，明、後兩日北部高溫約26-28度、中南部32度，感受溫暖偏熱，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部零星雨，午後北部山區也有一些零星雨。

張竣堯表示，周四鋒面通過加上東北季風增強，天氣轉變落在下半天，因此周四北部白天溫暖，入夜北部、東北部降為15至18度。周五至下周一仍受東北季風影響，整天偏涼，早晚也較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，張竣堯表示，周四前，金門、馬祖不定時都有低雲或霧，西半部地區夜間、清晨易有霧。金馬以平流霧為主，因前陣子以東北風影響為主，洋面溫度較低，最近偏南風帶來暖濕空氣，形成平流霧；西半部則是因輻射冷卻明顯，有水氣凝結而產生輻射霧。