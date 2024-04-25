行政院副秘書長何佩珊接受接任勞動部長一職，未來上任後會面對什麼挑戰？勞動部部長許銘春25日受訪時表示，勞動環境變遷如高齡化、少子女化造成的缺工、社會保險的問題，都是未來部長要去面對的議題，處理這些議題不是只有靠部長或一個部，也要社會大眾集思廣益、解決困境。

立法院25日邀請勞動部部長、法務部、原民會、內政部、衛福部就「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專題報告。

許銘春會前受訪時表示，她擔任勞動部長一職後才與何佩珊有公務上的接觸，公務上的好同事、私下也是好姐妹，近年因為派遺權益入法、中高齡者及高齡者就業促進法、職災勞工保險單獨立法、最低工資法、疫情相關補貼及勞保補貼等都參與其中，並協助立委瞭解法案核心價值。

許銘春說，對於何來接任勞動部長「覺得非常開心」，她對勞動政策不陌生，希望廣大的勞工能夠在520後擔任何部長的後盾，讓她站在勞工立場與資方對話，保障勞工權利。

至於挨批為資方打手，許銘春認為，在她任內，何都是為勞方權益考量，因為這樣子合作理念相同，從不認識變好同事、好姐妹，希望大家給其機會，看她的表現對她有信心。

外傳許銘春回高雄後會準備高雄市長選舉，許銘春說，先休息一下，擔任勞動部長6年2個月，「充電後再出發」，再想一想壯世代第三人生要做什麼，（投入選戰）還沒有想那麼多，休息是為了走更長遠的路，再來好好想一想。