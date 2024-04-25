金曲樂團宇宙人「α：回到未來」20週年演唱會日前開賣即秒殺，眾人引頸企盼的演唱會終於將在本週六（27日）台北小巨蛋登場，宙友們更是不斷敲碗多演幾場！進入最後倒數階段，宇宙人目前正全力閉關練團，向來情義相挺的金曲樂團麋先生MIXER，在宇宙人演出前夕特地探班，獻上驚喜三「蛋」為宇宙人添滿彈藥、預祝二度攻蛋順利。

宇宙人近期如火如荼籌備演唱會，主唱小玉近來鍛鍊體能，不知不覺之下體重竟掉了8公斤之多！此外，他們日夜不停地練團、討論舞台呈現和調整演出內容，貝斯手方Q練琴太投入，不得不停下來做物理治療減緩痠痛；吉他手阿奎則是每天早起練習，笑說：「我都第一個到公司，負責幫大家開門，早上唯一陪我的就是打掃阿姨。」

宇宙人全力備戰演唱會，表示：「練團很踏實，但當下少了台下觀眾的掌聲和歡呼聲，我們只能對空氣表演、模擬當天的情境，超級期待當天與歌迷們一起完成我們的演唱會！」他們也透露這次演唱會準備了超多驚喜給歌迷，「20週年演唱會，就是希望把20年來最好的東西呈現給觀眾，大家期待一下，準備當天被我們一顆接一顆的驚喜彩蛋轟炸吧」。

麋先生探班宇宙人練團。（相信音樂提供）

今年以《周處除三害》片尾曲〈壞蛋〉紅遍全球的麋先生，儘管上半年的巡演計畫密集，他們仍在百忙之中特地抽空探班好兄弟宇宙人，更帶來了意想不到的驚喜三「蛋」。麋先生先拿出擬真的煎蛋抱枕，預祝宇宙人演唱會尖叫聲不斷、轟炸小巨蛋！接著，他們再端出造型浪漫的手工玫瑰雞蛋糕，恭喜宇宙人浪漫走過20年，順勢引用專輯名稱笑答：「這『都是浪漫害的』，宇宙人成軍20年，一起經歷了彼此人生大小事，這次2度攻蛋太浪漫了！」