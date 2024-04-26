國民黨立委徐巧芯遭大姑夫婦涉詐欺案波及，又因自爆曾幫家人墊付100萬元遭告發被北檢列為他字案被告，還有媒體報導稱，北檢檢察長、準法務部長鄭銘謙早已盯上徐巧芯。對此，媒體人黃揚明表示，鄭銘謙相當關注北檢、台北市調處在去年選舉期間，以涉嫌違反《選罷法》約談徐巧芯樁腳的案子；他預估此次的「100萬」案在司法偵結不起訴之前都會餘震，徐越講越多反擊就越大，但要徐巧芯閉嘴也不可能，她最好是專心問政，案子交給司法處理。

徐巧芯自大姑夫婦因涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見後，連日成為綠營攻擊焦點，還因自爆大姑夫婦的公司是她婆婆借2000萬開設，自己幫忙出100萬，卻未說清是「代墊」還是「贈與」，遭告發詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，被北檢列為他字案被告。而《風傳媒》日前報導稱，現任北檢檢察長、準法務部長「大白鯊」鄭銘謙，早就盯住徐巧芯。

對此，媒體人黃揚明昨在政論節目《新聞面對面》指出，該篇報導其實只有兩到三成提到徐巧芯；主要是在回顧去年選舉期間，有好幾位支持徐巧芯的里長因涉嫌違反選罷法被台北市調處約談，而當時的北檢檢察長就是鄭銘謙；該報導因提及，鄭銘謙指揮調查局偵辦賄選案時，認為台北市調處的處理不夠積極，時任台北市調處處長吳富梅還親自到北檢跟鄭說明，引申為這代表鄭銘謙很關注這個案子，才用「盯上徐巧芯」來形容。

對於徐巧芯因幫家人「出100萬」遭告發後，被北檢列為他字案被告，黃揚明指出，大姑涉詐騙案是主震，那徐巧芯此案到最後司法偵結大概還要半年時間，餘震會一直晃，要到最後不起訴才能脫身。

至於徐巧芯是否因此案掉半條命？黃揚明坦言，風波會不斷纏住徐巧芯，因為徐是早上剛忍住、下午就開罵的個性，越講越多被反擊的力道就越強，「可是要徐巧芯閉嘴也不可能」，所以比較好的方式就是專心問政、監督執政黨，案子就交給司法處理。