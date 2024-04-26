關浩德來台宣傳新專輯《Just Be A Rock》。（觸底而上提供）

關浩德來台宣傳新專輯《Just Be A Rock》。（觸底而上提供）

香港音樂人關浩德近日前來台為首張創作專輯《Just Be A Rock》展開宣傳行程。今（26日）舉辦聽歌會，現場自彈自唱〈Stick With You〉、〈Leave Me Alone〉、〈Be It Happy Or Sad〉等新歌，大展歌唱實力。主持人解偉苓也善盡地主之誼，準備多道台灣美食讓關浩德現場品嚐，讓他感受本地熱情及獨特美味。

今活動上，關浩德一連三道美味小吃，其中最喜歡的是鹹水雞；有趣的是，這幾天工作團隊帶著他到處品嚐美食，包括牛肉麵、滷肉飯等，用餐後經紀人都會提醒他回飯店要先去運動，腰圍多一吋都不行，對他的體態要求相當嚴格。此外，台灣最近地震頻繁也讓他印象深刻，「第一次遇到地震，當時是半夜2點多在飯店房間裡搖，一開始還以為是頭暈或是誤會，沒想到越搖越大，真的有驚嚇到」。後來連續幾天不斷發生地震，他竟習慣成自然，被身旁工作人員笑虧「已經融入了」。

關浩德表示雖然這次行程時間有限，不過宣傳過程很充實．不僅認識不少音樂人，朋友們也帶了他去逛101、信義區及夜市，雖然工作很密集，仍忙裡偷閒當起觀光客。尤其聽到本地音樂人分享台灣的校園演唱活動十分熱絡、氣氛歡樂，關浩德特別期待下次有機會再來台親身參與．感受年輕學子們的活力．並與年輕的音樂人相互交流、共同創作，而他在此次宣傳行程結束後，也將投入5月巡演籌備等活動演出。