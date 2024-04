關浩德來台宣傳新專輯《Just Be A Rock》。(觸底而上提供)

香港音樂人關浩德近日前來台為首張創作專輯《Just Be A Rock》展開宣傳行程。今(26日)舉辦聽歌會,現場自彈自唱〈Stick With You〉、〈Leave Me Alone〉、〈Be It Happy Or Sad〉等新歌,大展歌唱實力。主持人解偉苓也善盡地主之誼,準備多道台灣美食讓關浩德現場品嚐,讓他感受本地熱情及獨特美味。

今活動上,關浩德一連三道美味小吃,其中最喜歡的是鹹水雞;有趣的是,這幾天工作團隊帶著他到處品嚐美食,包括牛肉麵、滷肉飯等,用餐後經紀人都會提醒他回飯店要先去運動,腰圍多一吋都不行,對他的體態要求相當嚴格。此外,台灣最近地震頻繁也讓他印象深刻,「第一次遇到地震,當時是半夜2點多在飯店房間裡搖,一開始還以為是頭暈或是誤會,沒想到越搖越大,真的有驚嚇到」。後來連續幾天不斷發生地震,他竟習慣成自然,被身旁工作人員笑虧「已經融入了」。

關浩德表示雖然這次行程時間有限,不過宣傳過程很充實.不僅認識不少音樂人,朋友們也帶了他去逛101、信義區及夜市,雖然工作很密集,仍忙裡偷閒當起觀光客。尤其聽到本地音樂人分享台灣的校園演唱活動十分熱絡、氣氛歡樂,關浩德特別期待下次有機會再來台親身參與.感受年輕學子們的活力.並與年輕的音樂人相互交流、共同創作,而他在此次宣傳行程結束後,也將投入5月巡演籌備等活動演出。