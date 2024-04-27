今凌晨2點多陸續發生規模6.1及5.8地震，不少網友嚇歪狂問「地震怎都在半夜？」也有人好奇睡到一半發生地震該怎麼應對，內政部提醒，睡覺時發生地震應先留在床上，「轉身臉部朝下趴著、縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭頸部」，倉皇逃生恐被掉落物品或家具砸到，受傷機會比留在床上高。

一名網友今在PTT上分享，最近比較有感的地震都發生在半夜2點多左右，到底為什麼會這樣，引起網友熱議，「不讓你睡」、「921也是半夜凌晨，好可怕」、「這陣子的大搖都是半夜2點，真的好詭異」、「又是2點搖大的，根本不敢睡」、「地震都發生在凌晨的時間，也太巧了吧？」

不少民眾很好奇，半夜遇地震到底該怎麼辦？內政部近日才在臉書上宣導，睡覺時發生地震，最好先留在床上，因為地震劇烈搖晃，急著離開床，很有可能會被掉落的物品或是翻覆的家具砸傷，受傷機會可能比留在床上還高。

內政部提醒，睡到一半遇地震，應該「轉身臉部朝下趴著、縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭頸部」，直到搖晃停止。提醒大家最近地震很多，下次睡到一半遇地震，請不要緊張、慌亂逃跑。