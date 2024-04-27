總統當選人、副總統賴清德今天出席「健康台灣全國論壇」，響應主辦場地、台北榮總醫院院長陳威明的「沒有糖」宣言，賴清德也宣布自己未來如果喝珍奶，將不再喝全糖，要喝低糖。並在社群平台Threads發布；結果釣出蔡英文總統底下留言回了他這一句。
蔡英文留言「清德 喝奶茶是不能加糖的」，一來一往逗得網友大笑。
賴清德再回「蔡總統，那澱粉的部份？」有人貼出過去新聞畫面，蔡英文曾表示「我是喜歡吃澱粉類的」。
兩人因為珍奶加不加糖話題，引來網友「暴動」；不少網友加入話題。
總統當選人、副總統賴清德今天出席「健康台灣全國論壇」，響應主辦場地、台北榮總醫院院長陳威明的「沒有糖」宣言，賴清德也宣布自己未來如果喝珍奶，將不再喝全糖，要喝低糖。並在社群平台Threads發布；結果釣出蔡英文總統底下留言回了他這一句。
蔡英文留言「清德 喝奶茶是不能加糖的」，一來一往逗得網友大笑。
賴清德再回「蔡總統，那澱粉的部份？」有人貼出過去新聞畫面，蔡英文曾表示「我是喜歡吃澱粉類的」。
兩人因為珍奶加不加糖話題，引來網友「暴動」；不少網友加入話題。
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