總統當選人、副總統賴清德今天出席「健康台灣全國論壇」，響應主辦場地、台北榮總醫院院長陳威明的「沒有糖」宣言，賴清德也宣布自己未來如果喝珍奶，將不再喝全糖，要喝低糖。並在社群平台Threads發布；結果釣出蔡英文總統底下留言回了他這一句。

蔡英文留言「清德 喝奶茶是不能加糖的」，一來一往逗得網友大笑。

賴清德再回「蔡總統，那澱粉的部份？」有人貼出過去新聞畫面，蔡英文曾表示「我是喜歡吃澱粉類的」。

兩人因為珍奶加不加糖話題，引來網友「暴動」；不少網友加入話題。