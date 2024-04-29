日前清華大學及陽明交通大學宣布，將於左營蓮池潭畔設立分部，分別坐落舊左營國中、蓮潭會館，獲左營39位里長與多個民間團體支持，不過今天蓮池潭守護聯盟提出疑慮，指舊左營國中校地市府原已規畫為公園，若改為校園恐有害觀光發展。高雄市都發局說明，校園將融合公園化設計，能兼顧觀光。

蓮池潭守護聯盟今天發表聲明指出，支持頂尖大學到高雄，但清華大學選址預定於舊左中應謹慎思考，因2年半前高雄市長陳其邁承諾要將舊左中作為公園用地，還因此放棄高達170億的土地開發利益，也因此通過都市計畫變更正由內政部審查中。

聯盟呼籲都市變更不應撤案，因蓮池潭為高雄市區觀光人數最多，最有國際能見度的國家級觀光風景區，每年至少有540萬遊客，在台灣觀光產業年產值高達8000億，應以觀光產業發展為核心，公園變校園，會使建築量體大增，恐傷害蓮潭觀光發展的優勢。

對於清大選址，聯盟說光左營、楠梓，就有非常多合適的土地可供選擇，如中油五輕廠區也可挪出校地空間就地接軌台積電，建議清大選址避開蓮池潭環潭觀光綠帶，以兼顧高等教育引入與觀光產業發展。

高雄市都發局說明，高市府與清華大學及陽明交通大學在分部設立的選址上都經過審慎評估，基於台積電楠梓產業園區周邊的半導體產業聚落，以及地方發展考量，雙方對於舊左營國中校地、蓮潭會館兩處位置都肯定是最佳的設立地點，且獲得民間社團及地方里長、民代的認同。

都發局也說，清大已經具體承諾將保留舊左中基地既有老樹、活動中心及舊兒童之家建物，未來該校將採低密度（建蔽率40％）與公園化共融的校園設計，維持一定比例的永久性空地作公園綠地使用，建物規劃均規範不得影響蓮池潭景觀天際線，不僅兼顧觀光，未來大學校區亦為開放空間，可提供在地居民從事休閒活動之優良場域。